“La corte dei miracoli”: oggi gli ultimi interrogatori preventivi

Prima di accogliere o meno le proposte di misure cautelari avanzate dalla Procura di Caltanissetta, sono in corso – così come secondo riforma Cartabia – gli interrogatori preventivi di 8 dei 12 indagati nell’ambito dell’inchiesta per presunta corruzione “La corte dei miracoli”, ruotante intorno all’ente di formazione Cefpas di Caltanissetta. Oggi innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale nisseno, Santi Bologna, si sono seduti il deputato regionale Riccardo Gallo, poi Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del Cefpas, il titolare della Sice srl Pietro Tirone, il medico in pensione Salvatore Enrico Giambelluca e il funzionario del Cefpas Gioacchino Pontillo. Altri tre indagati sono stati ascoltati la settimana scorsa. Alcuni hanno risposto alle domande del giudice, altri hanno depositato memorie a difesa. A breve – medio termine sono adesso attese le valutazioni nel merito da parte del giudice Bologna.
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