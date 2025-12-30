La Corte dei Conti indaga sulle liste d’attesa nella Sanità

Condividi

La Corte dei Conti indaga sulla gestione delle liste d’attesa nella Sanità in Sicilia. E ha rilevato gravi criticità soprattutto nel rapporto fra ritardi nell’attività ordinaria della sanità pubblica e prestazioni rese privatamente dai medici negli ospedali, la cosiddetta intra moenia. I magistrati contabili, che già hanno avviato inchieste sulla crisi idrica e l’emergenza rifiuti, hanno trasmesso una relazione al governo regionale e ai manager delle aziende sanitarie e degli ospedali. Il sospetto è che le prestazioni private abbiano rallentato l’abbattimento delle liste d’attesa o ne abbiano perfino aggravato i numeri e i costi per la Regione. L’assessore Daniela Faraoni replica: “Stiamo attuando nuove misure e ci prepariamo a rispondere. Alcune delle criticità evidenziate, come nel caso dell’intra moenia, sono già da tempo sotto la nostra lente di ingrandimento”.