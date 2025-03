La Corte dei Conti chiede danni a ex assistente parlamentare condannato per associazione mafiosa

Condividi

La Procura della Corte dei Conti ha avanzato richiesta di danni all’ex assistente parlamentare Antonello Nicosia, 53enne di Agrigento, che sta scontando una condanna a 13 anni di reclusione per associazione mafiosa e falso, nell’ambito dell’inchiesta cosiddetta “Passepartout”, che ha svelato un intreccio fra la famiglia mafiosa di Sciacca, e parte della politica. All’ex esponente dei Radicali i magistrati contabili chiedono 50mila euro per la “lesione all’immagine arrecata alla pubblica amministrazione”.

Nicosia, per la Procura della Corte dei Conti, sarebbe riuscito “a schermare l’appartenenza mafiosa e a conseguire il diritto di eseguire visite ispettive presso tutte le carceri italiane. Gli accessi in carcere apparivano motivati ​​da ragioni umanitarie e di tutela delle condizioni dei carcerati; il processo penale, tuttavia, ha avuto modo di provare che, in realtà, erano finalizzati anche a monitorare il pericolo che gli associati collaborassero con la giustizia”.