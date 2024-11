La cooperativa Casa Amica onlus riaccreditata alla Regione

Condividi

Nell’aprile del 2023 l’assessorato regionale alle Politiche sociali ha sospeso l’accreditamento e l’iscrizione della cooperativa Casa Amica onlus nell’albo regionale degli Enti socio – assistenziali, per asseriti gravi difetti di funzionamento e violazioni di legge a pregiudizio per gli utenti. Casa Amica ha proposto ricorso al Tar, che lo ha respinto. Contro tale sentenza Casa Amica, in liquidazione coatta amministrativa, tramite l’avvocato Ignazio Valenza ha presentato ricorso al Cga, il Consiglio di giustizia amministrativa, che adesso, condividendo le tesi difensive di Valenza, ha accolto il ricorso in Appello e ha annullato tutti i provvedimenti assunti dall’assessorato regionale perché ritenuti illegittimi. Casa Amica rientra pertanto nell’Albo regionale degli Enti socio – assistenziali.