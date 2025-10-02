La Compagnia Carabinieri di Sciacca elevata a Reparto Territoriale

Condividi

La Compagnia Carabinieri di Sciacca è stata elevata a Reparto Territoriale, articolazione dell’Arma con una struttura più significativa che si rivela più aderente alle esigenze di un territorio connotato da un’economia tra le più fiorenti della provincia, ove il centro di Sciacca, unitamente alle sue aree limitrofe, rappresenta un polo con rilevanti attività industriali, artigianali e turistiche.

Il nuovo Reparto Territoriale, distante 80 chilometri dal Comando Provinciale e con un territorio vasto circa 850 chilometri quadrati, ripartito tra 11 comuni per un totale di oltre 100.000 abitanti, continuerà a mantenere alle proprie dipendenze nove Stazioni Carabinieri (Sciacca, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belìce e Burgio, che ha competenza anche sul limitrofo Comune di Villafranca Sicula, nonché la Tenenza Carabinieri di Ribera, giovandosi tuttavia di un rafforzamento della componente investigativa (Sezione Operativa) e di quella di pronto intervento (Sezione Radiomobile e Centrale Operativa), sui modelli di altre strutture operative presenti a Gela e a Termini Imerese. Il potenziamento organico del reparto si tramuterà, altresì, in un incremento dei servizi di prevenzione generale, per garantire maggiore sostegno e senso di protezione alla popolazione.