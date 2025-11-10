La Commissione antimafia ha completato relazione su mafia e corruzione

Condividi

Il presidente della Commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, presenterà domani martedì 11 novembre alle ore 15 all’Assemblea Regionale la relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata e della corruzione in Sicilia. Alla seduta saranno presenti anche il commissario dello Stato per la Regione Siciliana, i prefetti delle nove province dell’Isola e le associazioni antimafia. La relazione, approvata all’unanimità dalla Commissione, traccerà il quadro generale sullo stato dell’organizzazione mafiosa e sul fenomeno corruttivo nella Regione emerso dalle audizioni e dalle indagini della Commissione, che è stata anche ad Agrigento, dove ha incontrato, tra gli altri, i vertici delle autorità giudiziarie lo scorso 2 ottobre.