“La Città Ritrovata”: passeggiate, fotografie e racconti della Girgenti di un tempo

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Due giornate per riscoprire il fascino della Girgenti di un tempo attraverso immagini, racconti e passeggiate nel cuore del centro storico. È questo lo spirito de “La Città Ritrovata”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Agrigento, con ingresso libero, pensata per accompagnare cittadini e visitatori in un viaggio alla scoperta della storia, delle tradizioni e dell’identità della città.

Il programma prenderà il via venerdì 3 luglio con “Girgenti Segreta”, una passeggiata serale guidata dallo storico e scrittore Beniamino Biondi. Il percorso si snoderà tra vicoli, piazze e scorci del centro storico, offrendo ai partecipanti l’occasione di conoscere storie, curiosità e testimonianze della Girgenti di un tempo. Il ritrovo è previsto in Piazza San Giuseppe alle ore 21.00, con conclusione dell’itinerario intorno alle 24.00.

La manifestazione proseguirà sabato 4 luglio al Circolo dei Nobili, in Via Atenea 307, con un doppio appuntamento dedicato alla memoria fotografica e culturale della città.

Alle ore 10.00 sarà inaugurata la mostra “Girgenti 1900”, curata da Beniamino Biondi e Nina McAllister, che raccoglie una selezione di fotografie storiche dei primi del Novecento dedicate a Via Atenea e alle più suggestive vedute del centro storico. L’esposizione resterà visitabile fino alle ore 21.00.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, sempre al Circolo dei Nobili, Beniamino Biondi terrà la conferenza “La città di Pirandello”, un approfondimento dedicato al rapporto tra Luigi Pirandello e il centro storico di Agrigento, attraverso luoghi, ricordi e riferimenti che hanno segnato la vita e l’opera del Premio Nobel.

Con “La Città Ritrovata”, la Pro Loco Agrigento rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, invitando la comunità a riscoprire le proprie radici attraverso un percorso che unisce ricerca storica, divulgazione e partecipazione.

Programma

Venerdì 3 luglio

Ore 21.00 – Piazza San Giuseppe

Girgenti Segreta: passeggiata guidata nel centro storico con Beniamino Biondi.

Durata: dalle 21.00 alle 24.00.

Sabato 4 luglio – Circolo dei Nobili (Via Atenea 307)

Ore 10.00

Inaugurazione della mostra fotografica “Girgenti 1900”.

Esposizione aperta fino alle ore 21.00.

Ore 18.30

Conferenza “La città di Pirandello”.