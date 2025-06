“La carica delle 104”: prescrizione per 37 imputati agrigentini. Tre assoluzioni

Condividi

Il 22 settembre del 2014 è stato il giorno del primo maxi blitz della Procura, Digos e Squadra mobile di Agrigento “La carica delle 104”, che è la legge 104 del 1992, che consente, tra l’altro, di ottenere l’assegno e l’assistenza per l’invalidità civile. Sono stati 101 gli indagati, soprattutto i presunti falsi invalidi che hanno beneficiato delle false 104. E poi anche i medici che, come componenti delle Speciali Commissioni provinciali impegnate nelle visite, avrebbero firmato le false invalidità e si sarebbero resi complici, a fianco di alcuni dipendenti dell’Inps. Ebbene adesso il Tribunale di Agrigento ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, i medici Paolo Santamaria, 67 anni, di Aragona, Lorenzo Greco, 68 anni, di Agrigento, e l’ insegnante Riccardo Ragusa, 47 anni, di Raffadali. Poi, come lo scorso 24 settembre, e poi come il precedente 29 maggio, il Tribunale ha riscontrato il superamento del termine di prescrizione dell’ipotesi di reato contestata, e ha disposto il non doversi procedere per altri 37 imputati, rinviati a giudizio il 14 giugno del 2022.