La Camera Penale di Agrigento gioisce per l’assoluzione dell’avvocato Lo Giudice

La Camera Penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento, tramite il presidente, l’avvocato Angelo Nicotra, interviene a seguito dell’assoluzione dell’avvocato canicattinese, Calogero Lo Giudice, al processo “Xydi”. E afferma: “La Camera Penale di Agrigento, appresa la notizia dell’assoluzione dell’avvocato Calogero Lo Giudice, esprime soddisfazione per l’esito della vicenda che l’ha coinvolto, e per la quale nel febbraio 2021, non appena seppe di essere indagato per fatti di falso, si dimise da segretario della Camera Penale al fine di tutelare la sua onorabilità e la professionalità di avvocato. Il Tribunale di Agrigento con l’assoluzione ha escluso la sua responsabilità penale. In questi anni di calvario non gli abbiamo fatto mancare il nostro sostegno, convinti che sarebbe riuscito a dimostrare con i suoi avvocati difensori l’estraneità ai fatti che gli venivano contestati, come in effetti è avvenuto”.