La biografia del sindacalista Aldo Mucci su L’Encyclopèdie Francaise

L’encyclopédie Wikimonde gli ha voluto dedicare una pagina, in lingua francese. La Biografia ricostruisce in modo narrativo la storia del sindacalista. Aldo Mucci, impiegato presso la miniera di Salgemma di Petralia Soprana (Palermo) viene eletto nel 1981 delegato sindacale del consiglio di fabbrica. Trasferito nel 1984 alla miniera di Realmonte (Agrigento) svolge l’attività di responsabile delle relazioni sindacali. Nel 1992, si batte per evitare la chiusura delle miniere di sale, presentando un resoconto di fattibilità alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la chiusura delle miniere, per protestare si incatena a Montecitorio. Bersaglio di minacce mafiose, la sua abitazione viene presa di mira esplicitamente, costringendo i Carabinieri a mantenerla sotto sorveglianza. Il premio Nobel Dario Fo, nel corso di una telefonata, gli assicurò la sua solidarietà, la moglie Franca Rame lo invitò a Palazzo Montecitorio. La Bibliografia, cita lo scrittore Luigi Furini, con il suo libro “Volevo solo lavorare” ( je voulais juste travailler ) lo scrittore gli volle dedicare una pagina.