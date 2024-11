La 15enne trovata impiccata, la madre: “Mia figlia non si è uccisa”

Condividi

Visualizzazioni 86

La Procura dei minori di Caltanissetta ha disposto il sequestro della salma della ragazzina di 15 anni di Piazza Armerina trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa martedì scorso. Lei, secondo quanto trapelato dagli interrogatori di alcuni studenti compagni di scuola, sarebbe stata oggetto di foto intime diffuse nelle chat. Si procede per istigazione al suicidio al momento a carico di ignoti. Tuttavia la madre non crede che la figlia si sia impiccata. E afferma: “L’ho trovata impiccata. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C’era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C’era un doppio nodo all’albero. Come fa una bambina a uccidersi così? Voglio giustizia”. Ecco perché la salma, appena restituita alla famiglia dalla Procura di Enna, e con i funerali già programmati, è stata invece sequestrata per essere sottoposta all’autopsia.