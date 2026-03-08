L’8 marzo tra memoria storica ed emancipazione: una riflessione sulla Festa Internazionale della Donna

Condividi

Visualizzazioni 174

La Festa Internazionale della Donna, celebrata annualmente l’8 marzo, costituisce una ricorrenza di straordinaria rilevanza storica e socio-culturale. Lungi dall’essere un mero evento celebrativo o una consuetudine rituale priva di profondità, essa rappresenta un momento di riflessione critica sulle conquiste civili, politiche ed economiche ottenute dalle donne nel corso della storia, nonché sulle persistenti forme di diseguaglianza che continuano a caratterizzare numerosi contesti sociali contemporanei.

Le radici di questa ricorrenza affondano nel complesso panorama dei movimenti operai e femministi sviluppatisi tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX. In tale periodo storico, contrassegnato da un’accelerazione dei processi di industrializzazione e da condizioni lavorative spesso gravose e discriminatorie, molte donne iniziarono a rivendicare con crescente determinazione diritti fondamentali quali il suffragio universale, la riduzione dell’orario di lavoro e una retribuzione equa.

Uno dei momenti simbolicamente più rilevanti nella genesi della giornata internazionale fu la conferenza socialista delle donne tenutasi a Copenaghen nel 1910, durante la quale l’attivista tedesca Clara Zetkin propose l’istituzione di una giornata dedicata alla lotta per i diritti femminili. Come affermò la stessa Zetkin: «La giornata internazionale delle donne deve avere come obiettivo principale la conquista del suffragio femminile.»

Questa proposta fu accolta con entusiasmo dalle delegate presenti e contribuì alla diffusione di manifestazioni e iniziative politiche in numerosi paesi europei e nordamericani.

Nel corso del Novecento, il movimento per l’emancipazione femminile si arricchì di nuove istanze e prospettive teoriche. Pensatrici e attiviste elaborarono riflessioni profonde sulla condizione femminile nella società moderna. Tra queste, la filosofa francese Simone de Beauvoir, nel suo celebre saggio Il secondo sesso (1949), formulò una delle affermazioni più influenti del pensiero femminista contemporaneo: «Donna non si nasce, lo si diventa.»

Con questa espressione, de Beauvoir intendeva sottolineare come le differenze tra uomini e donne non fossero esclusivamente determinate da fattori biologici, bensì costruite attraverso complessi processi culturali, educativi e sociali.

Anche nel contesto italiano il cammino verso la parità fu lungo e articolato. Un passaggio fondamentale fu rappresentato dal riconoscimento del diritto di voto alle donne nel 1946, quando esse parteciparono per la prima volta alle elezioni amministrative e al referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica italiana. In quegli anni, figure come Nilde Iotti e Teresa Mattei contribuirono in modo significativo alla stesura della Costituzione italiana, la quale sancisce, all’articolo 3, il principio di uguaglianza: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso.»

Nonostante i progressi normativi e culturali conseguiti nel corso del XX secolo, la questione della parità di genere rimane tuttora oggetto di dibattito e di impegno politico. Persistono infatti fenomeni quali il divario retributivo tra uomini e donne, la sottorappresentazione femminile nelle posizioni di leadership e le diverse forme di violenza di genere che continuano a colpire milioni di donne in tutto il mondo.

In questo contesto, la Festa della Donna assume una funzione non soltanto commemorativa, ma anche pedagogica e civile. Essa invita la società a interrogarsi criticamente sulle strutture sociali e culturali che, talvolta in modo implicito, perpetuano dinamiche di discriminazione. Come ricordava l’attivista afroamericana Audre Lorde: «Non sono le nostre differenze a dividerci. È la nostra incapacità di riconoscerle, accettarle e celebrarle.»

In Italia, uno degli elementi simbolici più riconoscibili di questa ricorrenza è la mimosa, scelta nel secondo dopoguerra dalle esponenti dell’Unione Donne Italiane come emblema della giornata. Questo fiore, che sboccia proprio nei primi giorni di marzo, è stato interpretato come metafora della resilienza e della vitalità femminile.

In conclusione, la Festa Internazionale della Donna non dovrebbe essere interpretata come un semplice momento celebrativo, bensì come un’occasione di riflessione collettiva sulla storia delle lotte femminili e sulle sfide ancora aperte nel percorso verso una piena uguaglianza. Solo attraverso una costante opera di educazione, consapevolezza critica e responsabilità civica sarà possibile realizzare una società realmente equa, in cui il principio di pari dignità tra uomini e donne non resti una mera aspirazione teorica, ma diventi una concreta realtà sociale.