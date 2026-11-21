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Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, di Forza Italia, interviene nel dibattito sul candidato alla presidenza della Regione alle Regionali 27, escludendo che il suo nome sia stato bruciato dalle tensioni interne al partito. E afferma: “Sono sereno e tranquillo come sempre, felice di fare il mio dovere nei confronti di Palermo e di ogni pezzo della Sicilia. C’è una splendida e straordinaria “sposa” che è la Sicilia. Non ci sono pretendenti: ognuno di noi, se vuole “sposare” la Sicilia deve essere in grado di avere un “corredo” fatto di idee, di proposte e di capacità. Potremmo essere tantissimi a volere prendere in sposa la Sicilia e ognuno di noi questo “corredo” ce l’ha, poi vedremo quello che si deciderà. Molte volte il cortocircuito è indotto dall’interpretazione o dal voler mandare avanti qualcosa che magari necessita di maturare meglio. Facciamo gli interessi dei siciliani, pensiamo ai siciliani e pensiamo a come far andare meglio questa Regione. Io voglio continuare a servire la Sicilia: che sia a Roma, a Palermo, a Mazara del Vallo o a Caltanissetta. Voglio continuare a servirla dove altri decideranno che io sia utile”.

E il presidente della Regione, Renato Schifani, interviene contestualmente così: “Mi sembra fuori luogo, a distanza di un anno dalla scadenza del mio mandato, parlare di candidature per l’elezione del presidente della Regione. A questo punto dovrei stupirmi come mai fra sei mesi non si cominci a parlare della candidatura del futuro presidente della Repubblica. Insomma questo metodo mi sembra molto strano, anche perché non ha precedenti. Io sono fortemente concentrato sulla mia attività. Cerco di fare del mio meglio e non mi lascio distrarre da dibattiti, che credo non interessino nemmeno ai siciliani. Credo che queste riflessioni e attenzioni anche da parte della stampa verso qualcuno che dichiara, allo stato attuale lasciano il tempo che trovano per quello che mi riguarda. La nostra politica va verso l’aumento dell’occupazione, i conti vanno bene, cresce l’attrattività della Sicilia, anche il numero delle presenze turistiche e il rating della Regione. Siamo impegnati nella legge di stabilità che contiene misure importanti e per gli interessi dei siciliani”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)