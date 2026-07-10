Kings Summer League, è il giorno della finale: Pink Bulls e The Godfathers FC si sfidano per il titolo

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È arrivato il momento più atteso della Kings Summer League. Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, il torneo vivrà il suo atto conclusivo con la finalissima che vedrà affrontarsi Pink Bulls e The Godfathers FC, due squadre protagoniste di un percorso entusiasmante che ha infiammato il pubblico per tutta la competizione.

L’appuntamento è fissato per le ore 22:00, quando le due finaliste scenderanno in campo per contendersi il trofeo della prima edizione della manifestazione estiva.

L’evento prenderà il via già dalle 20:30, con l’apertura ufficiale della serata che offrirà molto più del semplice calcio. Il programma prevede infatti DJ set, area food e uno spettacolo live, pensati per trasformare la finale in una vera festa dello sport e dell’intrattenimento.

Alle 21:00 si disputerà la finale per il 3° e 4° posto, mentre alle 21:45 spazio allo show dal vivo che accompagnerà il pubblico fino al fischio d’inizio della sfida decisiva.

Grande attesa per il confronto tra i Pink Bulls, formazione che ha conquistato la finale grazie a prestazioni convincenti, e i The Godfathers FC, altra protagonista assoluta del torneo. In palio non ci sarà soltanto il trofeo, ma anche il prestigio di iscrivere per primi il proprio nome nell’albo d’oro della Kings Summer League.

Gli organizzatori si aspettano una grande partecipazione di pubblico per una serata che unirà sport, musica e divertimento in una cornice di festa, pronta a decretare la squadra regina dell’estate 2026.