“Kerkent”: Cusumano dai domiciliari al carcere

I Carabinieri hanno riscontrato in diverse occasioni l’assenza in casa di Sergio Cusumano, 60 anni, di Agrigento, già condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Kerkent”. Cusumano, per motivi di salute, ha beneficiato della detenzione nel proprio domicilio. Adesso, a fronte della violazione dei relativi obblighi, la Corte d’Appello di Palermo ha aggravato la misura cautelare disponendo il rientro in carcere di Cusumano.