Joppolo Giancaxio: colpi di pistola contro un’insegna commerciale

A Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento i Carabinieri della locale Stazione indagano per accertare se l’insegna di un Bed and breakfast in periferia sia stata crivellata di colpi di pistola in modo mirato, ovvero a scopo intimidatorio, oppure se si sia trattato di spari esplosi per festeggiare in modo villano l’avvento del nuovo anno. I militari dell’Arma hanno sequestrato le cartucce esplose, di una calibro 9, e anche dei bossoli. E il primo atto investigativo è l’esame balistico per risalire, eventualmente, ad una pistola detenuta legalmente e, quindi, al proprietario detentore. La Procura della Repubblica di Agrigento è stata informata di quanto accaduto e ha avviato un’inchiesta.