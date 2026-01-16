Iter Vitis aderisce al Distretto Turistico Valle dei Templi

Condividi

Iter Vitis – Itinerario Culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa – entra a far parte del Distretto Turistico Valle dei Templi e rafforza il percorso di valorizzazione culturale, paesaggistica ed enoturistica del territorio.

L’adesione è stata formalizzata ieri da Gori Sparacino, direttore di Iter Vitis con sede a Sambuca di Sicilia. L’Associazione internazionale Iter Vitis, costituita nel 2007, opera per costruire, promuovere e divulgare il patrimonio materiale e immateriale europeo legato alla storia della vite e del vino, anche in chiave eno-turistica.

L’ingresso di Iter Vitis nel Distretto Turistico Valle dei Templi rappresenta un passaggio significativo nella strategia di sviluppo integrato del territorio, fondata sul dialogo tra archeologia, paesaggio, cultura rurale, produzioni identitarie e turismo sostenibile, in una dimensione europea.

«Sono certo – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi – che la collaborazione potrà essere foriera di progetti di sviluppo orientati e coerenti con le strategie che il Distretto porta avanti sulla Costa del Mito, nell’area dei Sicani e, più in generale, su tutto il territorio distrettuale. L’adesione di Iter Vitis rafforza una visione che promuove la nascita di nuovi prodotti turistici, capaci di mettere in rete cultura, paesaggio e comunità locali ed essere sempre più attrattivi e competitivi».