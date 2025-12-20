Istituito Fondo da 10 milioni di euro per la Zes unica in Sicilia

Condividi

All’Assemblea Regionale è stato approvato l’articolo 4 della Finanziaria che potenzia la Zes (Zona economica speciale) unica, istituendo, a decorrere dal 2026, un Fondo regionale da 10 milioni di euro destinato al credito d’imposta per le imprese che investono nel territorio siciliano. Il Fondo è da intendersi aggiuntivo rispetto agli stanziamenti statali già previsti per le Zes uniche, e sarà riservato alle imprese con almeno un’unità produttiva in Sicilia che si impegnino a mantenerla attiva per minimo cinque anni. Apprezzamento hanno espresso il presidente Schifani e l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino.