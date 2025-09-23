Istanza per la dichiarazione di morte di Paola Casali

Condividi

E’ stata presentata al Tribunale di Monza una formale richiesta per la dichiarazione di morte presunta di Paola Casali, 49 anni, di cui non vi è più traccia dal 20 febbraio 2011 da Licata. Proprio l’assenza di tracce e il tempo trascorso hanno indotto la famiglia a considerare certa la sua morte. Il Tribunale ha lanciato un appello: “Si invita chiunque abbia notizie della scomparsa Paola Casali a farle pervenire al tribunale di Monza entro sei mesi dalla presente pubblicazione”. E’ indagato un siciliano, di 60 anni, residente in Toscana, appena convocato dalla Procura di Agrigento. L’uomo, accompagnato dal suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Agrigento, proseguono a distanza di 14 anni dalla sparizione della donna, siciliana ma residente nel Milanese, svanita nel nulla dopo essere giunta a Licata per un breve soggiorno con il nuovo compagno.