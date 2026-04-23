Istanza di rinvio a giudizio per Cuffaro

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L’inchiesta su appalti e sanità: la Procura di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio per Totò Cuffaro. Probabili delle archiviazioni.

La Procura di Palermo, tramite i pubblici ministeri, Claudio Camilleri e Andrea Zoppi, ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico dell’ex presidente della Regione e segretario nazionale dimissionario della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro. La prima udienza è in calendario il prossimo 8 maggio innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Ermelinda Marfia. Le contestazioni a Cuffaro si riferiscono ad un concorso all’ospedale “Villa Sofia” a Palermo e ad un appalto all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. Per il concorso per la stabilizzazione degli operatori socio – sanitari a Villa Sofia, Cuffaro risponde di corruzione insieme al suo collaboratore, Vito Raso, all’ex direttore generale del Villa Sofia, Roberto Colletti, e al primario del Trauma center dello stesso ospedale Villa Sofia, Antonio Iacono.

Cuffaro avrebbe avuto in anticipo le prove d’esame grazie a Iacono, presidente della Commissione esaminatrice, e a Colletti. E a consegnarle materialmente a Cuffaro sarebbe stato Vito Raso. Cuffaro avrebbe quindi a sua volta consegnato le prove da superare ad una candidata che si recò a casa sua. In cambio Colletti avrebbe ottenuto la conferma della nomina a direttore generale dell’ospedale Villa Sofia, sponsorizzata da Cuffaro. E a Iacono sarebbe stato promesso l’appoggio per la nomina a primario del reparto di Anestesia e Rianimazione. Poi però Iacono ritirò la sua candidatura. Per l’appalto del servizio di ausiliariato all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Cuffaro risponde non più di turbativa d’asta ma di traffico di influenze, ricompensato con promesse di assunzioni, contratti e subappalti. Ed ancora: non è più contestata l’ipotesi di reato di associazione a delinquere, inizialmente addebitata a Cuffaro, a Vito Raso, al deputato regionale Dc, Carmelo Pace, e al dipendente dell’assessorato regionale alle Politiche sociali, Antonio Abbonato.

Nell’avviso di conclusione delle indagini, già notificato lo scorso 19 marzo, non è più citata la presunta tangente corruttiva di 25.000 euro che sarebbe stata destinata al direttore del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, Giovanni Tomasino, pagata dall’imprenditore di Favara, Alessandro Vetro, tramite Carmelo Pace che avrebbe consegnato il denaro a Tomasino. Probabile è l’archiviazione. Oltre che a Cuffaro, Colletti, Iacono e Vito Raso, sono altresì in pendenza di verdetto Ferdinando Aiello, 54 anni, ex parlamentare, Marco Dammone, 52 anni, rappresentante legale della Dussmann Service Srl, Mauro Marchese, 65 anni, funzionario della Dussmann Service Srl, e Sergio Mazzola, 60 anni, imprenditore (Euroservice), tutti coinvolti in appalti all’Azienda sanitaria di Siracusa.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)