Ispezione in casa di riposo: denunce e sanzioni per 10mila euro

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Da un controllo dei militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento e dei carabinieri sono emerse irregolarità in una casa di riposo tra Cammarata e San Giovanni Gemini. Sebbene gli anziani ospiti fossero in buone condizioni e i locali ordinati, l’ispezione ha rilevato carenze normative: l’amministratrice è stata denunciata per mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti, assenza di dispositivi di protezione individuale e formazione insufficiente sui rischi professionali, e per aver impiegato un lavoratore irregolare. Le sanzioni amministrative e le ammende complessive ammontano a circa 10.000 euro.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)