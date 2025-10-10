Ispezione Carabinieri Nil: batosta su cantiere navale agrigentino

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno ispezionato un cantiere navale in provincia. Sono state riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che hanno determinato la denuncia dei titolari del cantiere – agrigentini di età compresa tra i 30 ed i 60 anni – ad una maxi multa di 40.000 euro e alla sospensione temporanea dell’attività. I militari dell’Arma hanno accertato la presenza di quattro lavoratori del tutto in nero nonché l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale.
Notizie correlate
-
Le ricerche di Marianna Bello proseguiranno oltre domenica prossimaCondividi Visualizzazioni 297 A Favara, contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi da fonti che hanno...
-
“Omicidio Castronovo” a Palma di Montechiaro: quattro rinvii a giudizioCondividi Visualizzazioni 226 Il Tribunale di Agrigento ha rinviato a giudizio quattro imputati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio...
-
Tentata concussione, assolti Falcone e MilazzoCondividi Visualizzazioni 139 Il Tribunale di Palermo ha assolto gli eurodeputati Giuseppe Milazzo e Marco Falcone...