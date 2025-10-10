Ispezione Carabinieri Nil: batosta su cantiere navale agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 229

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno ispezionato un cantiere navale in provincia. Sono state riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che hanno determinato la denuncia dei titolari del cantiere – agrigentini di età compresa tra i 30 ed i 60 anni – ad una maxi multa di 40.000 euro e alla sospensione temporanea dell’attività. I militari dell’Arma hanno accertato la presenza di quattro lavoratori del tutto in nero nonché l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione del personale.