Ispettore di polizia muore in un incidente durante un raduno motociclistico 

Condividi

Visualizzazioni 153

Giovanni Calvagno, di 59 anni, era in servizio nella polizia municipale di Caltanissetta

Tragico incidente durante un raduno motociclistico sulle Madonie, nel palermitano, dove è morto un ispettore capo della polizia municipale di Caltanissetta, Giovanni Calvagno, di 59 anni. L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto lungo la strada statale 286 nei pressi di Castelbuono. Al raduno motociclistico partecipava anche il figlio.

L’ispettore, molto stimato dai suoi colleghi della Polizia Municipale, era conosciuto in città per le sue doti umane e professionali. Sempre sorridente e disponibile con tutti. Una delle sue grandi passioni nel tempo libero era proprio quella per le motociclette.

Per cause ancora da accertare l’ispettore avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada in uno dei tornanti di quella strada, andando schiantarsi su una recinzione con filo spinato. Sembra che l’uomo sia morto sul colpo.