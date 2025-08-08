Ispettorato del Lavoro: batoste nell’Agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 111

Ispettori del lavoro e dell’Inail di Agrigento hanno ispezionato alcuni esercizi commerciali in provincia.

E’ stata sospesa l’attività di uno stabilimento balneare perché con un lavoratore in nero su due presenti. Sanzioni per 8.300 euro. E altri 3.000 euro per omesse sorveglianza sanitaria e formazione sui rischi del lavoratori.

Sospesa l’attività di una macelleria con un lavoratore in nero su due presenti. Riscontrata la mancanza del documento di valutazione dei rischi e del servizio di prevenzione e protezione con nomina del relativo responsabile. Sanzioni complessive di 21.800 euro.

Sospesa l’attività di un cantiere edile per gravi violazioni in materia di sanità e sicurezza, come la mancanza di protezioni verso il vuoto. Sanzioni per 3000 euro.