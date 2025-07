Ismaele La Vardera: “Sfiduciamo il presidente Schifani e torniamo al voto”

Condividi

Proposta di La Vardera: “Nel governo ci sono Indagati, condannati e decaduti. Si deve tornare al voto

“So che in questa legislatura a pochi importa dell’etica e della morale ma è diventata una situazione allarmante. Indagati, condannati, decaduti è una situazione che, a mio avviso, non ci permette più di andare avanti con questo governo. Per questa ragione ho predisposto una mozione di sfiducia al presidente Schifani, che nonostante tutto quello che sta succedendo, ha deciso di portare avanti una variazione di bilancio con un presidente indagato per corruzione”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera. «Io non ci sto: mi appello al Partito democratico e al Movimento 5 stelle e anche a quegli esponenti della stessa maggioranza Schifati da questa situazione. – aggiunge – Proverò a portarla in aula nella prima seduta disponibile perché i siciliani meritano di tornare al voto così da riportare in Sicilia un po’ di fresco profumo di libertà. Io non ho paura di andare a votare, vedremo chi La firmerà e chi no».