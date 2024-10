Ismaele La Vardera lascia Cateno De Luca: “Preferisce sedersi insieme alle persone che oggi attacchiamo…”

Condividi

Cateno De Luca perde un pezzo importante del suo gruppo parlamentare all’Ars. Anzi, il suo più comunicativo esponente. Ismaele La Vardera ha deciso di lasciare Sud chiama Nord.

Una scelta ovvia dopo che il sindaco di Taormina e leader del gruppo ha chiuso ogni futuro dialogo con gli altri due partiti di opposizione all’Ars, Pd e M5s: “Non andrò in nessun partito di maggioranza, vado al gruppo misto – dice La Vardera – De Luca senza averne parlato prima, ha deciso con tutta la deputazione rimasta di tracciare il futuro del partito e preferisce sedersi insieme alle persone che oggi attacchiamo. Sono stato accusato di aver frainteso le parole di De Luca, ma riascoltando lui e anche le affermazioni di Francesco Gallo, parlamentare a Roma, non vedo altra interpretazione a quella che ho dato io ed anche i vari giornali. Per questo motivo – conclude l’ex Iena – con un pizzico di commozione e affetto ho deciso di lasciare Sud chiama Nord e andare al gruppo Misto. Ringrazio i validi collaboratori del gruppo, Cateno e tutti miei colleghi deputati”.

In realtà qualche dichiarazione ambigua De Luca l’ha fatta: “Mai più soli, con la destra o la sinistra purché si governi ma decideranno i nostri iscritti entro dicembre 2025. Sono pronto anche a fare il numero due”.