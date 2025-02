Iscrizioni scuole in Sicilia: appeal Licei

Condividi

Concluse le iscrizioni al primo anno delle scuole superiori in Sicilia. Trend in aumento per i Licei. Leggera flessione per gli Istituti tecnici e professionali.

Le iscrizioni, appena concluse, alle scuole superiori in Sicilia per l’anno scolastico 2025-2026 confermano una tendenza ormai consolidata: i Licei attraggono sempre più studenti. Leggera flessione invece negli Istituti tecnici e professionali. Così emerge dai dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale, ex Provveditorato agli studi. Secondo il report, il 61,6% degli studenti siciliani che si sono iscritti alla scuola superiore ha scelto un Liceo, con un incremento dello 0,73% rispetto allo scorso anno (60,87%).

E’ un dato che supera, e di tanto, la media nazionale di iscrizione ai Licei, il 56%, confermando l’orientamento della maggioranza delle famiglie verso percorsi di studi più teorici e generalisti. Negli Istituti tecnici vi è una riduzione di iscrizioni dello 0,44%, dal 27,63 dello scorso anno al 27,23 di quest’anno. La media nazionale è il 31,3%.

Minima flessione anche negli Istituti professionali, con una riduzione dello 0,33%, dall’11,50 dello scorso anno all’attuale 11,17. La media nazionale è del 12,7%. Complessivamente il numero di iscritti al primo anno delle superiori si riduce dai 40.494 del 2024 ai 39.335 di quest’anno. L’Ufficio scolastico regionale ritiene che si tratti di una diminuzione che si inserisce nel più ampio contesto del calo demografico nazionale, e che inevitabilmente si riflette anche sul sistema scolastico.

Dunque, oltre uno studente su due sceglie il Liceo perché vi sarebbe la percezione diffusa che garantirebbe maggiori opportunità di proseguire gli studi universitari e accedere a carriere più prestigiose. Tuttavia, tale fenomeno solleva interrogativi sul futuro degli Istituti tecnici e professionali, che sono fondamentali per la formazione di figure specializzate richieste dal mondo del lavoro.