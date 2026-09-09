Irregolarità in un cantiere a Fontanelle: multa da 4 mila euro

Ad Agrigento i carabinieri hanno scoperto diverse irregolarità durante un controllo in un cantiere di Fontanelle, dove una impresa agrigentina stava eseguendo lavori pubblici legati alla gestione dei rifiuti. I militari del Centro Anticrimine Natura, insieme ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro e della stazione, hanno verificato autorizzazioni e posizione dei dipendenti, riscontrando violazioni delle norme e lavori non eseguiti correttamente. Al responsabile dell’impresa è stata inflitta una multa di 4 mila euro ed è stato ordinato di regolarizzare il tutto. Gli enti competenti sono stati informati per gli ulteriori provvedimenti.
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