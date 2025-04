Irene Catarella intervista Paolo Calabresi al Teatro Pirandello di Agrigento con Perfetti sconosciuti

Condividi

Il pubblico di Agrigento ha tributato grandi applausi a “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese portato in scena al Teatro Pirandello. Irene Catarella ha intervistato uno degli attori protagonisti Paolo Calabresi, allievo di Strehler, definito il “Re dei trasformisti” e autore del libro “Tutti gli uomini che non sono”, eccellente nella performance di un marito che preferisce rifugiarsi nei silenzi per evitare discussioni con la moglie che ama ed evitarle situazioni imbarazzanti. Dimostrando grande saggezza, sarà proprio lui a sconsigliare di mettere in condivisione i cellulari per evitare di svelare i segreti scomodi di tutti