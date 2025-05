Irene Catarella intervista Flavio Insinna travolgente in “Gente di facili costumi”

Condividi

Un vero successo di pubblico e di applausi quello ottenuto dall’opera “Gente di facili costumi” portata in scena al Teatro Pirandello di Agrigento Capitale della Cultura con come protagonista un attore di grande cultura e sensibilità, Flavio Insinna, straordinario mattatore per due ore di un trionfo già annunciato insieme alla bravissima Giulia Fiume. La regia è di Luca Manfredi, figlio dell’indimenticabile Nino, mentre la produzione e è La Pirandelliana.