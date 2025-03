Irene Catarella intervista Enrico Guarneri magistrale in Storia di una capinera

Condividi

Visualizzazioni 148

Storia di una Capinera è un romanzo di Verga senza speranza che rattrista per il destino della protagonista, la giovane Maria Vizzini, costretta a farsi monaca. Ma chi vede in scena l’immenso Enrico Guarneri, di un’umanità fibrillante e di una professionalità elevata, nei panni di Giuseppe Vizzini, padre di Maria, con adattamento teatrale di Micaela Miano e la regia di Gugliemo Ferro, figlio del grande Turi, non può che commuoversi anche di fronte al dramma di un padre che pensa di fare il meglio per la figlia e invece la conduce involontariamente e tragicamente a un infelice morte. Uno spettacolo in tour in tutta Italia assolutamente da vedere