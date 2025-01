Irene Catarella intervista Angela Finocchiaro e Bruno Stori che con Il Calamaro gigante incantano Agrigento

Condividi

di Irene Catarella

Uno spettacolo di 90 minuti che ha incantato il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento, Il Calamaro Gigante che, tra risate e riflessioni, tra musica e dialoghi, in un turbinio intrigante di veloci cambi scena, è sicuramente da non perdere. Angela Finocchiaro, già vincitrice di due David di Donatello, è immensa nella sua interpretazione di Angela, una disillusa assicuratrice che dovrà essere travolta dall’onda prodotta da un calamaro gigante per ritrovare il gusto e la gioia di vivere. In questo sarà spronata da Pierre Denise de Montfort, interpretato dal bravissimo Bruno Stori, uno zoologo e naturalista realmente vissuto tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800, sulle tracce del mostruoso calamaro, antesignano di una scoperta che solo dopo la sua morte sarà comprovata. Insieme ci insegnano a buttarci nella vita, a non tirarci indietro nell’avere e nel perseguire i propri sogni per scampare a una esistenza conformista, rigida, preordinata e grigia. Ottima la performance degli altri attori e degli acrobati circensi, stupefacenti le scenografie, indimenticabili le musiche e i colpi di scena