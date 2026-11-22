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Dopo anni di segnalazioni, denunce e proteste per i cattivi odori, arriva lo stop all’impianto di compostaggio di contrada Manicalonga, a Joppolo Giancaxio. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto la sospensione immediata di tutte le attività, dichiarando decaduta l’autorizzazione rilasciata nel 2014 alla società Giglione Servizi Ecologici.

Il provvedimento prevede anche l’archiviazione della richiesta di rinnovo con modifiche presentata dall’azienda e l’obbligo di ripristinare le condizioni originarie dei luoghi.

Una vicenda che per anni ha alimentato la preoccupazione dei residenti e di quanti transitavano lungo la statale 118. Le segnalazioni per le esalazioni maleodoranti erano arrivate da diverse zone: Fontanelle, San Michele, quadrivio Spinasanta, Aragona e dallo stesso territorio di Joppolo Giancaxio.

A seguire la vicenda è stata l’associazione ambientalista Mareamico, che ricorda come l’impianto fosse già stato interessato da sequestri giudiziari e solleva da tempo interrogativi sulla mancata valutazione di impatto ambientale. Secondo l’associazione, inoltre, non sarebbe stata rispettata la distanza minima di tre chilometri dai centri abitati, diversamente da quanto dichiarato dal Comune.

Mareamico accoglie la decisione della Regione come un provvedimento che «ha ripristinato la legalità», ringraziando il personale dell’Arpa, guidato dal dottor Arno, e l’Asp di Agrigento per i controlli e le attività di verifica sul territorio.

L’associazione precisa di non essere contraria agli impianti di compostaggio, ma sostiene che debbano sorgere in aree idonee ed essere gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni ambientali.

Una battaglia durata anni, dunque, che oggi registra un passaggio decisivo. Mareamico annuncia che continuerà a vigilare affinché le disposizioni regionali vengano rispettate e il territorio venga finalmente tutelato.