Invocati 12 anni di carcere per l’autista di Messina Denaro

Il sostituto procuratore generale di Palermo, Carlo Marzella, ha invocato alla Corte d’Appello la condanna a 12 anni di carcere a carico di Giovanni Luppino, 61 anni, l’imprenditore agricolo di Campobello di Mazara autista di Matteo Messina Denaro, già condannato in primo grado a 9 anni e 3 mesi di reclusione. Lui alla guida di una Fiat Bravo ha accompagnato lunedì mattina 16 gennaio 2023 Matteo Messina Denaro alla clinica “La Maddalena”, dove il boss è stato arrestato dai Carabinieri. Luppino è stato imputato di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati da mafia. Poi, in occasione della prima udienza preliminare, la Procura ha modificato il capo d’imputazione, aggravandolo in associazione mafiosa. Però il Tribunale di Palermo non ha riconosciuto il reato di associazione mafiosa, e ha emesso condanna per le iniziali imputazioni, ovvero di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati da mafia. Adesso il processo di secondo grado.
