Invocati 10 anni di reclusione per Angelo Lombardo

Il pubblico ministero di Catania, Agata Santonocito, a conclusione della requisitoria ha invocato la condanna a 10 anni di reclusione per concorso esterno all’associazione mafiosa a carico dell’ex deputato nazionale del Movimento per le Autonomie, Angelo Lombardo, fratello dell’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, che per lo stesso reato è stato già assolto con sentenza definitiva in Cassazione. Secondo la Procura Etnea, Angelo Lombardo avrebbe svolto un ruolo di ‘collegamento’ tra imprenditori e Cosa nostra. Non avrebbe poi mantenuto le promesse e i clan avrebbero organizzato un pestaggio ai suoi danni. Il processo è stato aggiornato al prossimo febbraio per le arringhe dei difensori.