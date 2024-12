Invocati 10 anni di carcere per lo stupro di villa Bellini

Condividi

La Procura dei minori di Catania, a termine della requisitoria, ha invocato la condanna a 10 anni di carcere a carico di un minorenne egiziano che avrebbe partecipato alla violenza di gruppo a danno di una ragazzina di 13 anni nei bagni pubblici della Villa Bellini a Catania la sera dello scorso 30 gennaio durante la festa della patrona Sant’Agata. Già un maggiorenne, anche lui egiziano, è stato condannato lo scorso 25 ottobre in abbreviato a 12 anni e 8 mesi di carcere. Sono parti civili la vittima, tramite i suoi genitori perché lei è minorenne. E il fidanzato di lei, di 17 anni, trattenuto con forza e minacce, e costretto ad assistere inerme allo stupro. Il processo è stato aggiornato al prossimo 16 dicembre, data in cui i giudici minorili dovrebbero ritirarsi in camera di consiglio per emettere la sentenza.