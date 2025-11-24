Investito lungo la SS123 e abbandonato sull’asfalto: individuato e denunciato il presunto responsabile

Condividi

È stato rintracciato e denunciato l’automobilista che l’altra sera, lungo la strada statale 123 alle porte di Campobello di Licata, avrebbe investito un quarantacinquenne originario di Racalmuto per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Si tratta di un 47enne del posto, ora indagato per lesioni stradali aggravate e omissione di soccorso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Licata, l’uomo sarebbe stato alla guida di un’Alfa Romeo 159, successivamente sequestrata per gli accertamenti tecnici previsti dalla legge. Contestualmente, i militari hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida. Il quarantasettenne ha nominato come difensore l’avvocato Salvatore Manganello.

La vittima, un venditore ambulante molto conosciuto a Racalmuto, si trovava sul ciglio della carreggiata dopo essere sceso dal proprio camion per verificare un guasto quando è stata travolta dal veicolo in transito. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: l’uomo è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Palermo, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

La notizia dell’incidente ha profondamente scosso la comunità racalmutese, che si è stretta attorno alla famiglia del ferito. Molti concittadini hanno affidato le proprie preghiere alla Patrona, Maria Santissima del Monte, auspicando un miglioramento delle condizioni del quarantacinquenne.

Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.