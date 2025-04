Investita e uccisa una donna di 65 anni

Condividi

A Palermo in via Portella della Ginestra una donna di 65 anni, Vincenza Lombardo, è morta dopo essere stata investita da un’automobile insieme ai nipotini, uno di 3 anni e l’altro di 2. Alla guida dell’auto è stata una donna di 24 anni a cui è sfuggito il controllo del mezzo. E’ stato necessario sollevare l’automobile per liberare la vittima e consentire ai sanitari del 118 di trasportarla all’ospedale Civico, dove è deceduta. Uno dei due nipoti versa in gravissime condizioni all’ospedale dei Bambini “Di Cristina”.