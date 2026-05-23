Investimento mortale a Milano, 39enne davanti al gip dopo la fuga

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Dramma a Milano, dove un uomo di 39 anni è stato interrogato dal gip dopo il tragico incidente avvenuto la sera del 20 maggio in via Carnia. L’automobilista, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe investito due sorelle mentre attraversavano sulle strisce pedonali, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso.

Nell’impatto ha perso la vita Alfonsa Curiale, 75 anni, mentre la sorella di 70 anni è rimasta gravemente ferita. Dopo alcune ore il 39enne si è presentato alla Polizia locale, accompagnato dai genitori. Gli accertamenti hanno evidenziato la positività sia all’alcol sia agli stupefacenti.

Durante l’udienza di convalida l’uomo avrebbe risposto alle domande del giudice “nei limiti di quanto ricordava” della serata. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droga.

Il gip si è riservato la decisione sulla misura cautelare.

Il difensore del 39enne, l’avvocato Paolino Ardia, ha spiegato che il suo assistito sarebbe profondamente scosso per quanto accaduto e consapevole della gravità delle conseguenze.

La vittima era arrivata nel capoluogo lombardo da Joppolo Giancaxio per assistere la sorella che viveva in Lombardia e aveva problemi di salute. Nel suo paese d’origine era stata a lungo direttrice della biblioteca comunale.