Investe due giovani sul monopattino e fugge: si costituisce dopo alcune ore, denunciato

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Si è presentato spontaneamente in caserma il 50enne di Palma di Montechiaro coinvolto nell’incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. L’uomo è accusato di aver investito due giovani che viaggiavano su un monopattino elettrico, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso.

Dopo alcune ore, il conducente ha deciso di costituirsi, mostrando alle forze dell’ordine la propria vettura, una Mercedes, che presentava danni ritenuti compatibili con l’impatto. Gli agenti della polizia stradale hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

I due ragazzi, entrambi stranieri, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove i medici hanno riscontrato fratture e traumi multipli, fortunatamente non letali.

Per il 50enne è scattata la denuncia con le accuse di omissione di soccorso e lesioni personali. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.