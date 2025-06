Invalida dopo operazione al cuore: parte richiesta risarcimento di 85o mila euro

Condividi

Un’attività non particolarmente complessa, che però in un ospedale agrigentino ha comportato delle conseguenze invalidanti per una donna

Rimane invalida dopo un’operazione al cuore e chiede un risarcimento di 850 mila euro. I fatti si sono verificati nel 2014 in un ospedale della provincia di Agrigento che non è stato reso noto. Si trattava di un intervento di “angioplastica coronarica percutanea”. Un’attività non particolarmente complessa, che però ha comportato delle conseguenze invalidanti per la donna. La prima richiesta è stata respinta in una prima istanza davanti al tribunale di Agrigento, ora il giudizio in Appello.