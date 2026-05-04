Intimidazione in un cantiere a Santa Elisabetta: trovati benzina e oggetti sospetti davanti al cancello

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Un episodio inquietante si è verificato a Santa Elisabetta, nei pressi di via Belgio, dove sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione dell’ex mattatoio. Davanti all’ingresso del cantiere sono stati rinvenuti una bottiglia contenente benzina, un catenaccio e un lucchetto: elementi che fanno pensare a un chiaro atto intimidatorio.

Il titolare dell’impresa impegnata nei lavori ha immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri della stazione locale, presentando una denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

Il materiale trovato è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi, nella speranza di raccogliere elementi utili all’attività investigativa.