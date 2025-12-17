Intimidazione al sindaco di Ravanusa, Pitrola

Il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha rinvenuto innanzi alla sua abitazione una bottiglia sospetta, un mazzo di fiori e tre bossoli. Il sindaco in un post su Facebook ha definito quanto accaduto grave e inquietante, che ha scosso profondamente lui e la sua famiglia. Ha sporto denuncia. Ha sottolineato che ogni sua scelta è stata sempre dettata da rispetto e responsabilità, con un impegno quotidiano fondato su trasparenza, legalità e rinnovamento, esclusivamente nell’interesse della comunità. “La paura è umana ma non condizionerà il nostro operato. Ravanusa non ha bisogno di eroi, ha bisogno di unità”.
