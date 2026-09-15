Intimidazione “agricola” a Sambuca di Sicilia

Condividi

Visualizzazioni 126

Un raid notturno ha danneggiato un vigneto nelle campagne di Sambuca di Sicilia, dove ignoti hanno reciso i tiranti metallici che sostenevano 65 filari, provocando la caduta delle piante e la distruzione di ampia parte del raccolto. Il responsabile dell’azienda ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e la Procura di Sciacca ha avviato un’inchiesta per danneggiamento a carico di ignoti. Il danno, ancora da quantificare, sarebbe ingente. Gli investigatori dubiterebbero poco sul gesto intimidatorio o ritorsivo, e ritengono improbabile l’azione di una sola persona. Il titolare è stato ascoltato. Le indagini proseguono.