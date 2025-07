Intesa tra la Regione Siciliana e l’ospedalità privata sul budget 2025

Condividi

Visualizzazioni 105

Intesa tra la Regione Siciliana e l’ospedalità privata sul budget per il 2025. Sarà assicurata la continuità assistenziale a supporto della sanità pubblica, in particolare nei mesi di agosto e dicembre. Schifani commenta: “La sinergia pubblico-privato si conferma ancora una volta il miglior modo per garantire una sanità efficiente, capace di rispondere alle giuste esigenze di salute dei cittadini e premiando le strutture in grado di attrarre mobilità da fuori regione. L’intesa raggiunta rappresenta un segnale positivo per tutto il sistema sanitario siciliano. Ringrazio l’assessore Faraoni e gli uffici per l’incessante attività di mediazione e dialogo che ha portato a questo risultato.”