Intesa Ministro Valditara e CNA. Mucci:” Rafforzato legame istruzione e lavoro”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Presidente della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare il legame tra sistema educativo e mondo del lavoro.

“L’obiettivo principale è promuovere competenze tecnico-professionali tra gli studenti, avvicinando i percorsi formativi alle reali esigenze del mercato – dichiara Mucci – La CNA rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori della manifattura, delle costruzioni, dei servizi, del trasporto, del commercio e del turismo e delle relative forme associate, con particolare riferimento all’artigianato, al lavoro autonomo. Un’intesa strategica per accorciare la distanza tra scuola e mondo del lavoro. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di competenze tecnico-professionali, promuovere sinergie tra istituti scolastici e imprese artigiane, orientare le nuove generazioni verso scelte occupazionali consapevoli e costruire percorsi che le accompagnino fino all’ingresso nel mondo del lavoro. Nascerà l’Osservatorio Permanente sulle imprese, uno strumento pensato per raccogliere dati, stimolare nuovi progetti formativi e condurre indagini utili a conoscere le esigenze reali del tessuto produttivo. La CNA metterà in campo iniziative concrete nell’ambito del progetto “Artigianato e Scuola”, come il “Career Day Artigianato”, rivolto a studenti e famiglie. Il sistema di istruzione e il mondo dell’artigianato si incontrano, un passo importante” – conclude Mucci