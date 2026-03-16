Intervento finisce sotto inchiesta ad Agrigento: medici a giudizio per presunte lesioni gravissime

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Un’operazione chirurgica che avrebbe dovuto risolvere un problema di salute si è trasformata in una vicenda giudiziaria che coinvolge alcuni medici dell’Ospedale San Giovanni di Dio. L’episodio, avvenuto il 9 gennaio 2023, è ora al centro di un procedimento penale per presunta malasanità.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una paziente sottoposta a intervento avrebbe riportato lesioni personali gravissime durante l’operazione. Le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di accertamenti da parte della magistratura, ma l’ipotesi dell’accusa è che i sanitari coinvolti abbiano agito con negligenza e imperizia nell’esercizio della loro attività professionale.

Per questo motivo i medici sono imputati con l’accusa di cooperazione in lesioni personali colpose. Gli investigatori ritengono che il danno subito dalla donna possa essere stato provocato proprio durante le fasi dell’intervento chirurgico.

La paziente ha deciso di costituirsi parte civile nel processo e ha chiamato in causa anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritenuta responsabile civile per quanto sarebbe accaduto all’interno della struttura ospedaliera.

L’ente sanitario, guidato dal direttore generale Giuseppe Capodieci, ha già deliberato la costituzione in giudizio, affidando la propria difesa all’avvocato Valentina Taibi del foro di Agrigento.

Il caso approderà in aula il 20 marzo davanti alla prima sezione del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica. Durante il processo saranno analizzate prove documentali e perizie tecniche per chiarire se le gravi conseguenze riportate dalla paziente siano state determinate da una fatalità o da eventuali responsabilità professionali dei sanitari coinvolti.