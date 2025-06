Intervento a Torre di Gaffe: sequestrate attrezzature di un accampamento abusivo. Protagonista anche il Corpo Forestale Volontari ESAF

Condividi

Su richiesta del comandante della Capitaneria di Porto di Licata, I volontari del Corpo Forestale Volontario E.S.A.F. sono intervenuti per fornire supporto operativo in un’area balneare nei pressi di Torre di Gaffe, dove era stata segnalata la presenza di un accampamento abusivo.



Durante il sopralluogo, sono state effettivamente riscontrate strutture e attrezzature non autorizzate, pertanto si è proceduto al sequestro di tutto il materiale in uso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del demanio marittimo e sicurezza del territorio.

“Ringraziamo la Capitaneria di Porto per la collaborazione – si legge in una nota del Corpo Forestale Volontario È. S. A. F. – e confermiamo che nella giornata di domani ci incontreremo per formalizzare il contratto annuale relativo ai report e alle attività di supporto”.