Interventi a favore del personale ASP, approvati i differenziali economici di professionalità e l’incremento dei buoni pasto

Buone nuove per il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. La Direzione strategica ha infatti approvato le graduatorie per l’attribuzione ai dipendenti del comparto dei cosiddetti differenziali economici di professionalità, le ex fasce retributive, che comportano una progressione economica orizzontale a decorrere dallo scorso gennaio 2023. Il provvedimento interessa circa i duemila dipendenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione interna indetta lo scorso mese di agosto e prevede un incremento stipendiale, su base annua, che va da settecento a milleduecento euro lordi. Altra disposizione, da tempo attesa, riguarda la ridefinizione della corresponsione dei buoni pasto. Al personale è in corso di distribuzione una card elettronica (mostrata in foto dal direttore dell’Area Risorse Umane, Massimo Petrantoni, e dal direttore amministrativo aziendale, Ersilia Riggi) che sostituisce i vecchi buoni cartacei e incrementa l’importo dei ticket.