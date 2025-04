Intercettazione abusiva: condannati due medici di Canicattì

Condividi

Due medici di Canicattì, padre e figlio, hanno patteggiato la condanna ad 1 anno e 2 mesi di reclusione caiscuno per intercettazione abusiva a danno dell’ex moglie del figlio. Lui, il figlio, dentista, per vendicarsi della moglie da cui si è separato, l’ha intercettata abusivamente utilizzando un software che costa circa 300 euro al mese, installando la relativa app “spia” nel telefonino del figlio minorenne. E non solo: avrebbe poi rivelato al figlio la corrispondenza della madre svelandogli la relazione di lei con un altro uomo, affinchè il figlio si allontanasse dalla madre. Così sarebbe stato per due anni, dal 2021 al 2023, fin quando la moglie ha scoperto di essere intercettata.